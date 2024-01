Aquidauana abre período de matrículas para novos alunos na REME

Ronald Regis / O Pantaneiro

O início do período de matrículas na rede municipal de ensino de Aquidauana terá início nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Sendo assim, a SEMED (Secretaria Municipal de Educação), alerta que estão abertas as matrículas para alunos novos, nas escolas da rede e CMEIs, no período do dia 17 até o dia 31 de janeiro. Para que nenhuma criança fique fora da sala de aula, a prefeitura do município informa que essas matrículas devem ser realizadas diretamente na unidade escolar, exclusivamente no horário de 7h às 13h.



Para este ano de 2024, a prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria Municipal de Educação, contam com mais de 500 matrículas para alunos novos dos Centros de Educação Infantil e mais de 400 vagas para o primeiro ao quinto ano e do sexto ao nono.



O Pantaneiro esteve com a secretária Municipal de Educação Wilsandra Beda, que durante uma entrevista, esclareceu dúvidas sobre matrículas aos pais e responsáveis por alunos.

Secretária Municipal de Educação, Wilsandra Beda - Foto: Rafael Barbosa

Confira abaixo os documentos necessários:

Certidão de nascimento/casamento;

Documento de identidade dos interessados, quando maiores de idade ou

responsáveis legais, quando menores de idade;

CPF dos pais ou responsáveis legais;

Comprovante de residência atualizado (últimos dois meses);

Documento de transferência (quando necessário);

Histórico escolar (quando necessário);

Laudo médico ou avaliação psicopedagógica para estudantes com deficiência (caso já possua);

Carteira de vacinação (para a Educação Infantil e Ensino Fundamental);

Cartão do SUS;

Número do NIS;

CPF do Aluno (caso já possua);

RG do Aluno (caso já possua);

Documento de Permissão emitido pela Polícia Federal, quando estrangeiro (caso já possua).

Rede estadual nos municípios do MS possuem calendário específico



Pais e responsáveis de alunos das escolas estaduais em Aquidauana, devem estar atentos porque o calendário da REE (Rede Estadual de Ensino)/MS, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, inclusive de Aquidauana, são regidas pela SED (Secretaria de Estado de Educação) e para os alunos da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul), o dia 21 de fevereiro marca o início das aulas para os mais de 200 mil estudantes

