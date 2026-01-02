Aquidauana abre Processo Seletivo com 17 vagas para profissionais de Educação

As contratações serão realizadas ao longo de 2026
Para a área de Magistério, são oferecidos os seguintes cargos com carga horária de 20 horas semanais e vencimento inicial de R$ 3.906,53 / Agência Brasil/Arquivo
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou na edição extra do Diário Oficial Eletrônico (DOEM) de terça-feira, 30 de dezembro de 2025, o Edital de Processo Seletivo nº 001/2025. O certame visa a formação de cadastro reserva para contratação temporária de profissionais para atuar na Rede Municipal de Ensino.
O processo seletivo abrange cargos tanto na área do magistério quanto na administrativa, totalizando 17 oportunidades distintas. As contratações serão realizadas ao longo de 2026, conforme a necessidade da rede, e a validade do cadastro é de um ano, podendo ser prorrogada:
O edital estabelece que a seleção será realizada por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e de análise de títulos. A prova será realizada exclusivamente no município de Aquidauana. A relação de candidatos aprovados e a convocação serão publicadas em edital próprio no Diário Oficial do Município.
Os interessados devem acompanhar os próximos comunicados oficiais para obter informações detalhadas sobre o cronograma de inscrições, o conteúdo programático das provas e demais etapas do processo. O edital completo está disponível na edição do DOEM de 30 de dezembro, acessível no portal oficial da Prefeitura de Aquidauana.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Bombeiros
Sumiço de pernil de porco termina em agressão em Anastácio
Motociclista fica ferida após queda em rotatória no Centro de Anastácio
Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos
Geral
Reforma da Previdência estabelece regras automáticas de transição
Aquidauana
O protesto divulgado pelo jornal O Pantaneiro chamou atenção para problemas históricos enfrentados por quem depende da rodovia diariamente.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS