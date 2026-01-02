Aquidauana abre Processo Seletivo com 17 vagas para profissionais de Educação

Para a área de Magistério, são oferecidos os seguintes cargos com carga horária de 20 horas semanais e vencimento inicial de R$ 3.906,53 / Agência Brasil/Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou na edição extra do Diário Oficial Eletrônico (DOEM) de terça-feira, 30 de dezembro de 2025, o Edital de Processo Seletivo nº 001/2025. O certame visa a formação de cadastro reserva para contratação temporária de profissionais para atuar na Rede Municipal de Ensino.

O processo seletivo abrange cargos tanto na área do magistério quanto na administrativa, totalizando 17 oportunidades distintas. As contratações serão realizadas ao longo de 2026, conforme a necessidade da rede, e a validade do cadastro é de um ano, podendo ser prorrogada:

Professor de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Professor de Arte para Educação Infantil e Ensino Fundamental

Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Sala de Recursos

Professor de Ciências da Natureza (anos finais)

Professor de Educação Física

Professor de Educação Infantil

Professor de Geografia (anos finais)

Professor de História (anos finais)

Professor de Língua Estrangeira – Inglês

Professor de Língua Portuguesa (anos finais)

Professor de Matemática

Coordenador Pedagógico (exclusivo para professores efetivos da REME, com 40h semanais e salário base não especificado)

Na área Administrativa, as vagas são para cargos com carga horária de 30 ou 40 horas semanais:

Agente Administrativo (40h, R$ 1.660,83, ensino médio completo)

Assistente Pedagógico – Educação Infantil (30h, R$ 2.441,57, normal médio ou pedagogia)

Auxiliar de Serviços Gerais (40h, R$ 1.378,83, 5º ano do ensino fundamental)

Inspetor de Alunos (40h, R$ 1.433,66, ensino fundamental completo)

Merendeira (40h, R$ 1.378,83, 5º ano do ensino fundamental)

Monitor de Transporte Escolar (40h, R$ 1.433,66, ensino fundamental completo)

Motorista de Transporte Escolar (40h, R$ 1.433,66, ensino fundamental completo e CNH "D")

Inscrições e seleção

O edital estabelece que a seleção será realizada por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e de análise de títulos. A prova será realizada exclusivamente no município de Aquidauana. A relação de candidatos aprovados e a convocação serão publicadas em edital próprio no Diário Oficial do Município.

Os interessados devem acompanhar os próximos comunicados oficiais para obter informações detalhadas sobre o cronograma de inscrições, o conteúdo programático das provas e demais etapas do processo. O edital completo está disponível na edição do DOEM de 30 de dezembro, acessível no portal oficial da Prefeitura de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!