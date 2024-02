Aquidauanense busca a classificação contra o Novo pelo Estadual

Treinamento do Aquidauanense / Ronald Regis

Neste sábado, dia 24, o Aquidauanense enfrentará o Novo de Sidrolândia às 17h, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, no Estádio Mario Pinto em Aquidauana.

Atualmente na segunda colocação da tabela com 9 pontos, o Aquidauanense busca uma vitória simples para garantir sua classificação para a próxima fase do campeonato. Uma combinação de resultados, incluindo um empate entre Corumbaense e Ivinhema, pode assegurar a vaga para o Azulão.

O Aquidauanense não apresenta desfalques para a partida. Os ingressos para este confronto decisivo estão sendo comercializados a R$ 20,00.



Além do embate entre Aquidauanense e Novo de Sidrolândia, a rodada deste sábado contará com mais dois jogos importantes. A Portuguesa enfrentará o Costa Rica no estádio Sotero Zárate em Sidrolândia, às 16h. Logo após, às 18h, o Corumbaense terá pela frente o Ivinhema no estádio Arthur Marinho, em Corumbá.

Veja o vídeo: