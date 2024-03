Aquidauanense enfrenta a Portuguesa em jogo decisivo

Treinamento do Aquidauanense / Ryan Santos

O Aquidauanense encara um desafio neste sábado, 23, às 17h, no Estádio Mário Pinto, diante da Portuguesa, valendo uma vaga nas semifinais do Campeonato Sul-mato-grossense.



No primeiro confronto, o Aquidauanense conseguiu virar o placar, mas não manteve a vantagem até o final. Após um empate por 2 a 2, a equipe que sair vitoriosa deste duelo garantirá sua passagem para a próxima fase. Caso haja um novo empate, a decisão será nas penalidades máximas.

A arbitragem ficará a cargo de Marcos Mateus Pereira, um dos árbitros credenciados pela CBF.

Os ingressos para este jogo decisivo estão à venda por R$ 20,00.

Provável escalação do Aquidauanense: Kaique, Nicholas, Nicolas Paiva, Paulão, Da Silva, João Moreira, Mykaell, Elvis, Willian, Pedro Neto e Ataliba. A equipe busca fazer valer o fator casa e conquistar uma vitória importante rumo ao título estadual.

