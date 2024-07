Cineasta de Aquidauana lança documentário sobre jornada acadêmica

Essi Rafael concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal O Pantaneiro / Ryan Santos / O Pantaneiro

O documentário "As Quatro Estações da Juventude", dirigido por Essi Rafael, terá sua estreia nacional no Bonito CineSur (Festival de Cinema Latino-Americano de Bonito) nesta terça-feira, 23. O filme concorre ao prêmio de Melhor Filme Sul-Mato-Grossense, retratando a jornada de jovens alunos da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) ao longo de uma década, desde o início da vida universitária até os desafios do mercado de trabalho.

Essi Rafael, natural de Aquidauana, destacou que seu filme reflete a vida universitária e os desafios dos jovens na transição para a vida adulta. Ele compartilhou a jornada de 14 anos para concluir o projeto, enfrentando diversas transformações e cortes na edição do filme, que inicialmente tinha 4 horas de duração.

"Estava na universidade. Bom, em 2004 a 2005, meu sonho era fazer cinema, e a gente ainda não tinha o curso. Hoje a gente tem uma faculdade de cinema em Campo Grande, na época não tinha. Então, eu fiz vestibular para cinema, onde eu podia. E eu acabei sendo aprovado na Universidade Federal de São Carlos. Quando você é jovem, você tá empolgado. Peguei a câmera e sai gravando a vida de várias pessoas. Então, é um filme, basicamente, sobre vida universitária, é um filme que acompanha, durante quatro anos, a vida de sete estudantes universitários, cada um de um curso, então, de exatas, de humanas. Por muitos tempos esse filme ficou parado. Então, é um filme sobre jovens. Acho que é aquela coisa do jovem que tá caminhando para vida adulta". Documentário do cineasta Essi Rafael já foi exibido em diversos países - Foto: Divulgação

Com trilha sonora original de Leo Copetti, é o primeiro longa da Casa de Cinema de Aquidauana. Além de passagens por festivais internacionais na República Tcheca, Estados Unidos, Uruguai e em breve no Canadá, onde disputará o prêmio de Novos Diretores no Vancouver Latin American Film Festival, o filme foi premiado no WIP Puerto Lab do Festival Internacional de Cinema de Cartagena.

Filho dos médicos Essi Leal e Eliane Mongenot, Essi Rafael cresceu em Aquidauana, onde realizou diversos vídeos e curtas-metragens nas ruas da cidade.

Essi com seus pais, Essi Leal e Eliane Mongenot - Foto: Arquivo Pessoal

"Não tem aquela frase lá: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eu acho que esse filme é um pouco disso. Só que ninguém conta o quão difícil é isso. Parece que é fácil. Chega lá e começa a gravar. Então, teve muitas dificuldades. Eu nem lembro direito, como é que eu era 14 anos atrás, assim. Foram muitas fases. Teve fase de eu não gostar nada desse filme. Eu vi esse filme, teve várias versões. Quem for assistir, quem for para a Bonita assistir ao filme, vai ver uma versão de 1h40, mas a primeira versão desse filme tinha 4h. Então, esse filme se transformou muito durante o tempo".

Essi Rafael fará sua estreia em território nacional no Bonito CineSur - Foto: Arquivo

Rafael dedicou o filme ao seu primo, Gabriel Mongenot, cuja vida inspiradora e trágica, após ser assassinado no Rio de Janeiro em 2023, vítima da violência. Ele havia viajado para ver o show da cantora Taylor Swift.

"Ele era um menino cara, super inteligente, fazia medicina, depois foi fazer engenharia aeroespacial. Infelizmente, perdeu a vida, mas a alegria dele, a capacidade dele, eu gosto de lembrar disso. Então quando eu penso no jovem, cheio de vontade, eu gosto dessa sensação de me lembrar dessa coisa de não perder a esperança, apesar de tudo, de todas essas tragédias que acontecem com a família em geral, com cada um de nós, com as nossas famílias. Tentar, né, levar a vida da melhor maneira possível e ficar feliz, eu acho, com as pequenas conquistas que a gente tem no dia a dia", finaliza.

Assista à reportagem