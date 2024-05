Asfalto da MS-345 promete revitalizar o turismo e economia do Águas do Miranda

Distrito Águas do Miranda / Ronald Regis / O Pantaneiro

Com a conclusão da pavimentação da MS-345, conhecida como Estrada do 21, poderá transformar o distrito de Águas do Miranda, localizado no município de Bonito, MS. Com mais de 95% das obras já concluídas, espera-se que até o início de junho, a nova estrada esteja completa, ligando Bonito a Anastácio por um corredor asfáltico de 100 km.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, expressou a importância deste projeto para a comunidade, além de destacar como uma realização de um sonho.

"Esse era um sonho da região nossa, um sonho de 40 anos, esse sonho está sendo realizado agora", afirmou o Prefeito ao jornal O Pantaneiro.

Josmail Rodrigues, prefeito de Bonito - Foto: Rhobson Lima

Localizado nas margens do Rio Miranda, que divide Bonito e Anastácio, o distrito de Águas do Miranda experimenta um renascimento econômico e turístico, graças ao investimento em infraestrutura do Governo do Estado.

Pedro Júnior, residente do distrito por mais de três décadas e conhecido localmente como Pedrinho da Ponte, relembra as dificuldades enfrentadas antes da pavimentação. "A gente sofria bastante, com uso desta rodovia, indo para Bonito ou para Aquidauana, principalmente quando chovia, tinha rompimento na estrada", contou Júnior.

A Secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori, destacou o impacto positivo que a nova estrada terá no turismo local. "Com certeza um novo tempo para o Distrito de Águas do Miranda, com pavimentação da MS-345, o acesso para Bonito vai ser por aqui, e com certeza com a estrada vai trazer mais desenvolvimento, mais turistas, em consequência mais benefícios para a nossa comunidade", enfatizou Salvadori.

Acesso a MS-345 pela BR-419 - Foto: Ronald Regis

Além de atrair um novo perfil de turista, interessado nas belezas naturais e nas atividades ao ar livre como cavalgadas e trilhas, a pavimentação também promete beneficiar diretamente a comunidade local. A Prefeitura de Bonito já está organizando um calendário de cursos para capacitar os moradores em diversas áreas do turismo. Em parceria com o Sebrae e a Marinha, os cursos vão desde gastronomia local até treinamento para piloteiros, preparando a comunidade para receber um fluxo maior de visitantes.

Veja a reportagem: