Assembleia de Deus realiza tradicional Culto da Virada

Celebração no dia 31 reúne oração, Santa Ceia, batismo nas águas e louvores para marcar a chegada do novo ano em Aquidauana, Anastácio e região
A Igreja Assembleia de Deus Missões mantém viva uma tradição que já faz parte do calendário religioso de Aquidauana, Anastácio e cidades da região: o Culto da Virada. Realizado na noite do dia 31 de dezembro, o culto é marcado por momentos de profunda espiritualidade e comunhão, reunindo fiéis para agradecer pelo ano que termina e consagrar a Deus o ano que se inicia.
Um dos momentos mais simbólicos da celebração acontece entre 23h50 e a meia-noite, quando os crentes passam a virada do ano de joelhos, em oração, buscando renovação espiritual, proteção e bênçãos para o novo ciclo que começa. À meia-noite do dia 1º de janeiro, o novo ano é recebido em clima de reverência e fé.
Neste ano, o Culto da Virada contará com uma programação ainda mais especial. Além dos louvores, cânticos e orações, será celebrada a Santa Ceia do Senhor, a primeira do ano, reforçando o significado de comunhão e compromisso cristão. A programação inclui também a realização de Batismo nas Águas, simbolizando o início de uma nova vida espiritual para os participantes.
A igreja convida toda a comunidade para participar do Culto da Virada, um momento de fé, esperança e renovação espiritual. A celebração será realizada na sede da Igreja Assembleia de Deus Missões, localizada na Rua Cassemiro Brum, nº 554. A participação é aberta a todos que desejam iniciar o novo ano em oração e comunhão cristã.
