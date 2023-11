Atletas são medalhistas no VIII Open de Bocha Adaptada Paralímpica da Pestalozzi

Entrega de homenagens / Ronald Regis/O Pantaneiro

A Associação Pestalozzi de Aquidauana realizou nesta sexta-feira, 24, o encerramento do VIII Open de Bocha Adaptada Paralímpica 2023. O tradicional evento premiou os paratletas com medalhas.

O professor e coordenador do campeonato, Lazaro Sena, explicou que os vencedores das modalidades feminina e masculina BC 1 a 4 subiram ao pódio.

“O objetivo é mostrar que não há limites. Mesmo com uma deficiência física ou intelectual, existe um esporte para praticar, uma modalidade disponível. No domingo, estarei viajando com atletas de até 15 anos da Pestalozzi para o Paraesc (Paraolimpíadas Escolares), onde competirão no atletismo e badminton, já que temos uma variedade grande de modalidades para atender os atletas.”

Ao todo, oito delegações e 30 atletas participaram da competição.

Veja o vídeo:

Confira fotos do evento: