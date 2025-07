Avicultura Sustentável ganha destaque no Pantanal Tech 2025

(Foto: Ryan Santos / O Pantaneiro)

Durante a edição de 2025 do Pantanal Tech, a vitrine dedicada à avicultura familiar ganhou destaque ao apresentar soluções sustentáveis para a produção de carne e ovos de alta qualidade. A exposição mostrou como é possível aliar inovação e respeito ao meio ambiente, beneficiando pequenos produtores do Cerrado e do Pantanal.

As responsáveis pelo projeto, Prof.ª Dr.ª Elis Regina de Moraes Garcia e Prof.ª Dr.ª Rosileide Vilalba Rohod, ressaltaram a importância de compartilhar técnicas e tecnologias adaptadas aos diferentes ambientes regionais.