Bandido leva 8 caixas de Iphones vazias de barbearia em Aquidauana

Por volta das 05h de sexta-feira uma barbearia é furtada pela segunda vez em Aquidauana. A ação do bandido foi gravada por câmeras de segurança. O furto aconteceu no comércio que fica na Rua 7 de Setembro no Centro.

Do local foram levadas oito caixas de Iphones vazias, um funcionário chegou para trabalhar quando viu o local com a porta quebrada. Uma equipe da Polícia Militar fez ronda no local atrás do bandido, mas até o momento não localizaram, a perícia papiloscopista também esteve no local.

O caso foi registrado na Primeira delegacia de Aquidauana, onde o caso segue em investigação.