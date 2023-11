Bombeiros e PrevFogo continuam a combater o fogo no Pantanal

Bombeiros combatem o fogo / Divulgação/ Assessoria

Os brigadistas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul continuam o combate ao fogo na região do Pantanal. Nesta segunda-feira, 20, um raio caiu e provocou longas chamas na região do Novo Horizonte.

Um dos militares que está no comando da operação disse ao O Pantaneiro que a equipe do PrevFogo continua na área dando apoio ao combate ao fogo nas fazendas vizinhas da região conhecida como Novo Horizonte.

"A equipe estava no Novo Horizonte quando iniciaram as chuvas.A primeira equipe do lado oeste estava no Novo Horizonte, a segunda equipe também do lado oeste estava na Sete quando iniciaram as chuvas e um raio caiu na divisa da Fazenda Sete com a Caimã", disse ele.

Rapidamente as equipes se deslocaram até a região em uma caminhonete, mas por conta da distância, demorou uma hora e meia.

A brigada voluntária também ajudou a combater as chamas que iniciou por volta das 18h. E por sorte perto da meia-noite começou a chover na localidade, o que causou o controle das chamas. Ainda segundo o brigadista, nesta terça-feira, 21, eles realizam o monitoramento, e a extinção completa do fogo.



Veja o vídeo: