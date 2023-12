Sargento Pereira recebe moção honrosa na Câmara de Anastácio

Cerimônia na Câmara / Divulgação

Na última terça-feira, 12, o Plenário Sales de Arruda na Câmara Municipal de Anastácio foi palco de um momento especial de reconhecimento e gratidão. A vereadora Professora Vilma Ferreira entregou uma moção de congratulação ao 2º Sargento Carlos Pereira, em reconhecimento à sua atuação corajosa e exemplar.

A moção destaca o salvamento ocorrido no dia 26 de novembro, quando o 2º Sargento Pereira, com sua prontidão e coragem, interveio a tempo de evitar uma tragédia. Uma mulher de 29 anos estava prestes a pular da Ponte Nova, no Rio Aquidauana, e graças à intervenção decisiva do policial militar, a tentativa foi impedida, evitando assim uma possível tragédia por afogamento.





"Eu agradeço a Deus por ter esse privilégio de receber esta moção, desta casa de leis pela vereadora Vilma, e agradeço à minha família e amigos que estiveram presentes naquele local." 2º Sargento Pereira

A atuação do 2º Sargento Pereira não apenas salvou uma vida, mas também reforça o comprometimento da Polícia Militar com a segurança e o bem-estar da comunidade.





Assista o vídeo: