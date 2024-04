Câmara de Aquidauana aprova moção de apoio a servidores aposentados

Ronald Regis/ O Pantaneiro

A Câmara de Aquidauana aprovou na terça-feira (16) uma moção de apoio aos servidores públicos aposentados estaduais. A classe reivindica a revogação das leis complementares que instituíram a cobrança da contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas civis e militares.



Jair de Souza Ribeiro, representante do grupo, ressaltou o objetivo do grupo ao jornal O Pantaneiro. “O objetivo é que a gente consiga, junto ao governo do Estado, a isenção do desconto de 14% no nosso pagamento. A gente contribuiu a vida inteira e, após a aposentadoria, não deveríamos ter que contribuir novamente".



Conforme o representante, a cobrança gerou consideráveis dificuldades financeiras e mentais aqueles que, ao longo de suas carreiras, contribuíram para ter o direito de usufruir dos seus benefícios no futuro.



A sessão contou com a presença dos servidores aposentados que se manifestaram pacificamente com cartazes e faixas.



