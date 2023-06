Câmara de Aquidauana destaca trabalho de sargentos da PM em moções de aplausos

Agentes do Quadro de Praças da Polícia Militar do Departamento de Operações de Fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul foram homenageados pela Câmara de Aquidauana com uma Moção de Aplausos em reconhecimento ao trabalho exemplar realizado no dia 12 de agosto de 2021. Os sargentos Carlos Antônio da Silva, Alcides Aguilhera Dantas, Neder Willian Grance Blanco e Bruno Maciel Pessoa da Silva foram agraciados pela sua atuação durante um incidente envolvendo um motorista em alta velocidade.

Na ocasião, o condutor de uma caminhonete capotou em frente à viatura dos policiais, colocando a vida da vítima e dos agentes em risco iminente de incêndio. Com agilidade e total capacidade, os sargentos da PM realizaram o resgate do motorista, encaminhando ao hospital em segurança. As moções de Aplausos foram entregues pelos vereadores durante a sessão legislativa da última terça-feira, dia 30.