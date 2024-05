Caminhão é flagrado jogando lixo na Rua João Dias em Aquidauana (vídeo)

Morador flagrou o crime ambiental / Reprodução

No último final de semana, um caminhão caçamba foi flagrado jogando lixo na Rua João Dias, localizada no bairro da Serraria, em Aquidauana. O vídeo mostra que o descarte ilegal consistia em galhos de árvores.

A área já é conhecida por ser um ponto frequente de descarte irregular de lixo, entulhos e até medicamentos. O flagrante gerou indignação entre os moradores e chamou a atenção das autoridades locais. Também é possível notar focos de incêndio nos pontos de descarte.

Márcio de Barros Albuquerque, Secretário de Serviços Urbanos e Rurais, expressou sua preocupação com a situação. Segundo ele, há um aterro sanitário destinado especificamente para o descarte de entulhos e restos de podas de árvores, mas algumas pessoas continuam jogando lixo nas ruas. "Isso aí é uma rua, bem num bairro aqui, bem localizado na cidade, e virou um lixão, todo mundo joga ali," disse Albuquerque.

Ele enfatizou a importância de intensificar a fiscalização para coibir tais práticas e mencionou que irá acionar a vigilância sanitária para identificar e punir o infrator. "A gente tem pedido para a vigilância sanitária intensificar essa fiscalização dos perímetros. Não vamos generalizar todo o pessoal que trabalha com frete e com poda. A maioria vai lá no aterro, que é legalizado, para descarte de entulhos e galhos. Mas tem alguns que não vão e fazem o descarte irregular," explicou Albuquerque.

Albuquerque também destacou a necessidade de ações mais rigorosas contra aqueles que insistem em descartar resíduos de maneira imprópria. "Inclusive, eu vou passar para a vigilância sanitária para que eles possam identificar e atuar esse caminhão. Se ele está jogando agora, vai jogar mais. Por isso, estamos pedindo para a vigilância intensificar a fiscalização. Enquanto eles continuarem jogando e não forem autuados, vão continuar jogando," concluiu.

A prefeitura reforça que há locais apropriados para o descarte de resíduos e pede a colaboração da população para manter a cidade limpa e organizada. A vigilância sanitária está trabalhando para identificar e penalizar os responsáveis pelo descarte irregular na Rua João Dias.

Veja o vídeo: