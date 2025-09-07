Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 12:06

Caminhonete atinge muro de comércio no centro de Aquidauana (vídeo)

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecida

Da redação

Publicado em 07/09/2025 às 09:02

Atualizado em 08/09/2025 às 10:07

Crédito do vídeo: Da redação

Você Repórter/ O Pantaneiro

Na madrugada deste domingo (7), uma caminhonete colidiu contra o muro de um comércio localizado na Rua Marechal Mallet, no centro de Aquidauana. O impacto atingiu a área entre os estabelecimentos Casa das Embalagens e AT Informática.

Segundo informações iniciais, o veículo foi encontrado abandonado no local após a colisão. A frente da caminhonete ficou destruída.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

