Caminhonete atinge muro de comércio no centro de Aquidauana (vídeo)

Na madrugada deste domingo (7), uma caminhonete colidiu contra o muro de um comércio localizado na Rua Marechal Mallet, no centro de Aquidauana. O impacto atingiu a área entre os estabelecimentos Casa das Embalagens e AT Informática.



Segundo informações iniciais, o veículo foi encontrado abandonado no local após a colisão. A frente da caminhonete ficou destruída.



As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

