Caminhonete fica presa em vala da Avenida Romalino Alves de Albres de Anastácio

Caminhonete ficou presa no local / Divulgação

Uma caminhonete S10 ficou presa após cair em uma vala da Avenida Romalino Alves de Albres, no bairro Altos da Cidade, em Anastácio, na madrugada desta sexta-feira, 12. Moradores que passavam pelo local conseguiram ajudar o casal que estava no veículo.

A proprietária da caminhonete, Sandra Cristina, contou que retornava para casa após dar uma carona. Entretanto, a pouca iluminação não favorecia, não percebeu a erosão e sofreu o acidente. Ela e o esposo aguardaram ajuda das 3h às 7h.

“A noite o local é bem escuro, não tem sinalização, não tem iluminação. A prefeitura, segundo a informação dos vizinhos do local, falou que abriram esse buraco para [instalação] de um encanamento, acho que eles estão colocando uma rede de esgoto, não sei, só que não sinalizaram, não iluminaram o local, não tem nada avisando, que já tem mais de mês parece que está esse buraco está aberto. Então, quem é da região, conhece o local, nós não somos de lá. Eu estava voltando, quando virei a rua e não tinha como saber que era uma vala, porque estava muito escuro. O carro caiu dentro do buraco”, relata.

Foram horas até conseguir ajuda. A motorista disse que chegou a acionar um guincho, mas não teve atendimento.

“Acionei a seguradora também, não tive retorno e ficamos de forma particular. Passou um rapaz muito gentil, chamou o pai dele, o rapaz prontamente nos ajudou. Aconteceu um incidente, até estourou o pneu do caminhão também, mas aí conseguiu [retirar caminhonete da vala]. Meu marido emprestou uma enxada, conseguiu nivelar o terreno um pouco para conseguir tirar o carro, por conta própria”.

Apesar do grande susto, Sandra não sofreu ferimentos. Entretanto, o carro ficou com toda a parte frontal danificada.

“Inclusive, as pessoas foram passando e foi surgindo novas histórias sobre acidentes na vala. Na semana passada uma senhora disse que uma moça caiu no buraco, quebrou a bacia, outro carro também caiu. A prefeitura se mantém totalmente indiferente com o que está acontecendo. A princípio, eu vou arcar [com prejuízo], acionei a seguradora, e me responsabilizar pela franquia do carro e depois, com certeza, vou acionar a justiça pra eles terem responsabilidade pela falta de segurança que eles causam na população”, finaliza.

A reportagem entrou em contato com os telefones fixos da Prefeitura de Anastácio, mas não teve retorno. O espaço segue aberto para um posicionamento.

Assista ao vídeo: