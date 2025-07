Capim Forte: Biotecnologia do Pantanal é destaque no Pantanal Tech 2025

O Capim Forte utiliza isolados de Trichoderma, fungos naturais do Pantanal, e do Cerrado, como bioestimulantes / (Foto Leandro Lino / O Pantaneiro)

Durante a edição de 2025 do Pantanal Tech, um dos destaques da vitrine de inovações foi o Projeto Capim Forte, uma iniciativa pioneira que une ciência, biodiversidade e tecnologia para transformar a produção de forragem no Brasil. Desenvolvido pela startup pantaneira Pantabio, em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o projeto aposta na aplicação de microrganismos nativos do Pantanal como solução biotecnológica de alto impacto para a pecuária.

O Capim Forte utiliza isolados de Trichoderma, fungos naturais do Pantanal e do Cerrado, como bioestimulantes. Avaliado em cultivares tropicais como Marandu, Piatã, Mombaça e Ruziziensis, o uso dos microrganismos tem promovido resultados expressivos no campo: crescimento acelerado do capim, recuperação mais rápida após o pastejo, entrada antecipada dos animais, forragens com maior valor nutricional e redução significativa do uso de insumos químicos.

Além disso, a equipe do projeto também pesquisa o uso de bactérias que aceleram a degradação da silagem, garantindo um volumoso de alta qualidade mesmo durante os períodos de seca – uma necessidade crítica para a pecuária de corte e leite.

Tiago Calves Nunes, da Pantabio, uma startup criada dentro da universidade Estadual de MS-Campus Aquidauana (Foto: Ryan Santos)

“Essa é uma tecnologia pensada a partir da nossa biodiversidade, respeitando o bioma e trazendo produtividade de forma sustentável”, destaca a professora e pesquisadora da UEMS, Mercia Ikarugi Bomfim Celoto, uma das responsáveis pela pesquisa ao lado do professor Francisco Eduardo Torres e do biotecnólogo Dr. Tiago Calves Nunes, fundador da Pantabio.

O Capim Forte se apresenta como uma oportunidade para produtores, técnicos e pesquisadores que buscam aliar ciência e resultado no campo, com uma solução genuinamente regional, mas com potencial de alcance nacional.

Com iniciativas como essa, o Pantanal Tech reafirma seu papel como palco de inovação e sustentabilidade para o agronegócio brasileiro.

Veja o vídeo:

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!