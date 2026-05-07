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ANASTÁCIO

Carreta causa destruição em fiação e derruba muro de residência

O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (7), na Rua Pará, mobilizando a atenção de moradores e autoridades locais.

Felipe Benitez

Publicado em 07/05/2026 às 11:13

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Moradores do município de Anastácio enfrentaram transtornos na manhã desta quinta-feira, 7 de maio de 2026, após a passagem de uma carreta causar diversos danos materiais na região central da cidade.

O veículo trafegava pela Rua Pará, nas proximidades da Escola Carlos Drummond de Andrade, quando o condutor acabou atingindo a rede elétrica. O impacto foi forte o suficiente para derrubar fiação e danificar padrão de energia de imóvel. Além do prejuízo com a eletricidade, o muro de uma residência também foi atingido e ficou parcialmente destruído.

A equipe de reportagem do Jornal O Pantaneiro segue acompanhando o caso

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