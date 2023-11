Carreta do Amor traz mamografia gratuita para mulheres aquidauanenses

Carreta do Hospital do Amor / Ikaro Souza

A carreta do Hospital do Amor, estacionada no pátio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, tem um objetivo importante para as mulheres aquidauanenses: oferecer exames de mamografia gratuitos.



Em parceria com a Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), a carreta vem para atender a demanda do município com exames de mamografia.



Para ser atendida na carreta, as mulheres precisam procurar sua ESF de referência e fazer o agendamento.



De hoje até quinta-feira (28 a 30), a equipe do Hospital do Amor deve atender gratuitamente cerca de 150 mulheres.



“Prevenir! O primeiro lugar que podemos descobrir o câncer de mama é por meio da mamografia”, explicou a técnica em radiologia, Juliana Martinez.



Equipada e climatizada a carreta do amor atende 39 municípios de Mato Grosso do Sul, e funciona das 7h às 12h e das 13h às 16 horas.



Importante destacar que o exame deve ser feito anualmente em mulheres com faixa etária entre 40 a 49 anos de idade e a cada dois anos em mulheres de 50 a 69 anos de idade.



Parceria Beneficente

Conforme informou o embaixador do Hospital do Câncer em Aquidauana, vereador Reinaldo Kastanha, a parceria com Aquidauana também tem o lado beneficente para buscar apoio da sociedade local.



Para arrecadar fundos para ajudar o Hospital do Amor, neste sábado (02), acontece no Parque de Exposições de Aquidauana, 4º Leilão o Amor Pela Vida.



Em prol ao Hospital do Amor (Hospital do Câncer) de Barretos, o Leilão também será acompanhado de um almoço beneficente, com música ao vivo. Os convites estão sendo vendidos a R$ 35,00 no Sindicato Rural de Aquidauana.

Veja o vídeo: