Carro bate de frente com carreta e deixa um morto na BR-262

Acidente deixou os dois veículos fora da pista / DPN News

Um grave acidente interdita a BR-262, próximo ao Passo do Lontra, no km 623. Um carro de passeio bateu de frente com uma carreta. As primeiras informações são de um morto na colisão, que ainda não foi identificado.

Segundo o DPN News, o acidente aconteceu por volta das 6h15 desta quinta-feira, 21. Com o impacto, a carreta saiu da pista, caindo em uma ribanceira e o carro totalmente destruído, também parando na ribeira do outro lado da pista. A vítima fatal teria ficado presa às ferragens. Já o caminhoneiro saiu ileso.

Com a colisão, o trânsito está lendo no local e exige atenção dos condutores. As imagens foram gravadas por um caminhoneiro que passava pelo trecho.

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) está no local, com cones sinalizando.

Mais informações em breve.