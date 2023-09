Carro em chamas assusta moradores em Aquidauana (Veja vídeo)

O carro foi consumido pelo fogo após explosão / Você Repórter

Segundo os moradores que presenciaram o ocorrido, as chamas começaram a consumir o veículo, após uma explosão no motor. O registro foi realizado na rua Antônio Graça.

Nesta quarta-feira (26), moradores da região da Nova Aquidauana registraram um carro pegando fogo no meio da rua. As filmagens foram realizadas por volta das 11:30 da manhã.

"Houve uma explosão no motor e logo pegou fogo, foi tudo muito rápido. Só deu tempo de saírem do carro e o fogo se alastrou", relata uma moradora.

Ainda conforme relatos dos moradores, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O veículo ficou abandonado no local.

Na gravação, em determinado momento, é possível ouvir explosões causadas pelo fogo.

Veja vídeo: