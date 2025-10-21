Casal comemora 22 anos de casamento em Corrida da Unimed

Moradores do Assentamento Areias, em Nioaque, eles decidiram passar a data especial correndo ao lado do filho no evento de Aquidauana
A 1ª Corrida Unimed, realizada no último sábado (18) em Aquidauana, foi palco não apenas de competição, mas também de histórias emocionantes — como a do casal Sirlene da Silva Mendonça e Francisco Teles de Nascimento Souza, moradores do Assentamento Areias, em Nioaque, que celebraram 22 anos de casamento de um jeito inusitado: correndo ao lado do filho.
“Hoje é um dia especial, estamos fazendo 22 anos de casados, não é pouco tempo. Faz um ano e meio que começamos a correr e participar das provas. A gente treina à noite, umas 19h30, e com o foco no nosso filho. Uma família unida”, contou Francisco.
O incentivo veio do filho Vinícius, de 16 anos. “Eu que puxei eles. Tem um ano e meio que estou correndo. Estamos firmes e fortes”, disse o jovem.
Sirlene também falou sobre os benefícios da corrida. “Eu falo para quem não corre, que comece. É tudo de bom. Vira um vício”, afirmou. Ela ainda destacou que, apesar de morarem em um assentamento rural, isso nunca foi barreira para a prática esportiva. “Temos uma vida ativa. Já treinamos no dia a dia, tirando leite, trabalhando no campo”.
A prova reuniu cerca de 650 participantes, incluindo diversos corredores de Nioaque. Com percursos de 10 km, 5 km, caminhada e corridas kids, o evento fez parte das comemorações dos 40 anos da Unimed. A largada dos 10 km foi dada pelo presidente da cooperativa, Dr. Essi Leal, enquanto o Dr. Marcelo Nakamiti conduziu a largada dos 5 km e da caminhada.
Foram 450 inscritos nas corridas adultas, 200 na caminhada e 42 nas categorias infantis. A corrida surpreendeu os organizadores com a grande adesão e mostrou o crescimento do interesse pelo esporte na região.
