Casal de onças impressiona pescadores no Rio Aquidauana

A aparição de um casal onças pintadas às margens do Rio Aquidauana chamou a atenção de pescadores que navegavam pela área conhecida como “Laranja Azeda”.



O Jornal O Pantaneiro teve acesso com exclusividade ao vídeo gravado pelos homens. Nas imagens é possível ver que os pescadores reduzem a velocidade do barco para apreciar a aparição do animal.

As onças estão na areia, localizada bem na beira do rio. Uma delas percebe a presença dos pescadores, mas parece não se importar já que até chega a se deitar.

“Olha a onça ali, gurizada. Meu Deus isso é lindo demais”, diz um dos homens que está a bordo do barco.



O horário da gravação não é revelado, porém pelo sol é possível notar que as imagens foram gravadas no período da tarde.

Além disso, um outro vídeo, também enviado à reportagem, um dos animais sendo visto novamente no mesmo local, contudo, já de noite. Neste vídeo, para apreciar a aparição, os pescadores utilizam uma lanterna para iluminar o local onde o animal está.

No entanto, dessa vez, a onça parece se incomodar com a forte luz e rapidamente se esconde em meio a mata.

As onças foram avistadas pelos pescadores:

Ricardo Charque - @gigantesdamadrugada

Miguel - @aquidauanapescaria

Bruno Lopes - @brunolopes9913

Veja os vídeos: