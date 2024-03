CEI Ediles Morares de Souza é inaugurada em Miranda

Rhobson Lima / O Pantaneiro

Na última sexta-feira, a CEI Ediles Moraes de Souza foi inaugurada no bairro Jardim Carandá, em Miranda. A nova creche representa um marco importante para a educação e o bem-estar das crianças da região.

O prefeito de Miranda, Fábio Florença, destacou a importância da conquista. "Este é o resultado de muito trabalho, dedicação e, sobretudo, compromisso com o povo de Miranda. Muitas pessoas duvidaram que conseguiríamos concluir a creche Ediles Moraes. Entretanto, com a graça de Deus e o esforço conjunto da nossa equipe, hoje estamos realizando a entrega desta importante obra para nossas crianças e para a população de Miranda", afirmou.

CEI Ediles Moraes de Souza foi inaugurada em Miranda - Foto: Rafael Barbosa / Jornal O Pantaneiro

Por sua vez, o presidente da Câmara de Miranda, André Vedovato, reforçou o significado deste projeto para a comunidade. "A inauguração desta creche é a realização de um sonho e vai proporcionar uma infraestrutura essencial para as crianças dos bairros Jardim Carandá e adjacentes. Isso oferece às mães a oportunidade de trazerem seus filhos para um ambiente seguro enquanto trabalham, contribuindo significativamente para o sustento diário das famílias", destacou.

Fábio Florença, prefeito de Miranda - Foto: Rhobson Lima/Jornal O Pantaneiro

Quem foi Ediles Moraes de Souza?

Ediles Moraes de Souza, cujo nome agora adorna a nova creche, nasceu em Miranda em 23 de fevereiro de 1935. Tendo vivido toda a sua vida no município, Ediles casou-se com Waldemar João de Souza e juntos tiveram seis filhos: Walter, Celso, Edson, Mauro, Iracélia e Orivaldo Moraes de Souza. Conhecida por sua integridade, honestidade e dedicação, Dona Ediles foi uma figura exemplar na comunidade, sempre apoiando seu esposo na educação e criação dos filhos com valores sólidos. Ediles deixou um legado de amor e saudade quando faleceu em Miranda, no dia 17 de agosto de 2014.

