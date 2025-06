Certificado MS livre de aftosa amplia mercado e beneficia a suinocultura

Carne bovina produzida em Mato Grosso do Sul tem certificação livre de aftosa, da Organização Mundial de Saúde / (Foto: Ilustração)

“Esse novo status sanitário não beneficia apenas a bovinocultura. Também cria oportunidades para a suinocultura de Mato Grosso do Sul, que agora poderá acessar mercados restritos, como o Japão, antes exclusivos de estados como Santa Catarina.” Foi o que disse o governador do Estado, Eduardo Riedel, após a certificação de MS livre de aftosa.

Autoridades de Mato Grosso do Sul receberam a certificação na França, na última quinta-feira (29), às 5h20 (horário de MS) e 11h20 (horário da França), durante a 92ª Sessão Geral da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), realizada em Paris.

Além de Mato Grosso do Sul, outros 20 estados brasileiros e o Distrito Federal também receberam o status sanitário durante o evento. Até então, apenas Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso detinham esse reconhecimento.