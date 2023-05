Chamas destroem telhado de uma residência, durante incêndio em Anastácio

Trabalho do Corpo de Bombeiros no controle das chamas / Ronald Regis e João Éric

Uma casa situada na rua João Câncio Alves, em Anastácio, ficou parcialmente destruída após um incêndio. As chamas destruíram todo o telhado da residência, onde morava uma família. Equipes do corpo de bombeiros de Aquidauana estiveram no local, trabalhando para combater o incêndio. Além do telhado, outros cômodos da casa também foram atingidos pelo fogo. O esforço dos socorristas foi tamanho que até Bombeiros que estavam de folga seguiram até o local para ajudar os colegas na operação.

Informações preliminares apontam para uma possível pane elétrica, a partir de um carregador de telefone celular, mas a polícia deve começar as investigações e uma perícia irá oficializar as causas desse incêndio.

Apesar da tragédia e do prejuízo, não houve feridos nesse incêndio.



Veja mais fotos: