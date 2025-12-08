CMEI de Aquidauana celebra formatura das turmas do Pré II

A cerimônia foi realizada na unidade escolar da Vila Pinheiro
Divulgação
O CMEI Antônio de Arruda Sampaio, localizado em Aquidauana, realizou a formatura das turmas do Pré II A e B, reunindo 34 crianças que concluíram mais uma etapa da educação infantil. A cerimônia foi realizada na unidade escolar da Vila Pinheiro e contou com a presença de familiares, professores, servidores e representantes da Secretaria Municipal de Educação.
A Banda Municipal Otávio Mongelli, regida pelo maestro Isaque Fonseca, participou da solenidade com apresentação musical. Outro destaque da noite foi a execução da música “Borboletinha” em Libras (Língua Brasileira de Sinais), interpretada pelos próprios formandos sob orientação da profissional de apoio Carla Rocha Cristaldo, promovendo acessibilidade no evento.
Durante a celebração, a equipe escolar acompanhou as atividades das crianças e celebrou a transição dos alunos para a próxima fase da vida acadêmica, reforçando o compromisso com a educação infantil no município de Aquidauana.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Crime
Fundador do grupo Capivara Flash destaca evolução da corrida de rua em Aquidauana
Casa do Trabalhador oferece 42 vagas de emprego em Aquidauana nesta quarta
Indígena de Aquidauana é finalista nacional com projeto de reflorestamento
Fé
Ele presidirá a Santa Missa da Solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição
Fé
A Paróquia Imaculada Conceição preparou uma programação especial e convida a comunidade para participar das atividades religiosas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS