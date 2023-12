Com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, vereadores entregam duodécimo de R$ 661 mil

Duodécimo de mais de R$ 661 mil é entregue ao Executivo de Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

Com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, vereadores de Aquidauana entregaram ao Executivo um duodécimo no valor de mais de R$ 661 mil. A última sessão do ano na casa legislativa aconteceu na noite de terça-feira (12).

A quantia recebida será destinada ao desenvolvimento do município, em áreas como saúde, educação, urbanismo, entre tantas outras.

Prefeito Odilon Ribeiro recebe duodécimo de mais de R$ 661 mil da Câmara de Aquidauana - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Segundo o prefeito, a devolução mostra uma boa política desenvolvida pelos vereadores. "Isso mostra o amadurecimento da classe política de Aquidauana. A Câmara Municipal deve terminar o ano devolvendo mais de R$ 2,6 milhões para auxiliar o município na saúde, educação, entre outras demandas".

Ribeiro citou ainda os feitos dos vereadores. "A Câmara no ano passado comprou ambulância para o Samu nova, está contribuindo com reformas no posto de saúde, isso mostra que os políticos tem boa transparência no gasto público e o resultado é este, de devolução ao município".

Câmara Municipal de Aquidauana entrega montante de R$ 661 mil ao Executivo - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Conforme o presidente da Câmara Municipal, Nilson Pontim, a Casa de Leis cumpre o que já estava fazendo. "A cada quadrimestre fazemos devolução ao município, completando mais de R$ 2,6 milhões e ainda teremos mais uma devolução no fim do mês".

Pontim citou para onde vai o recurso. "A devolução vai ajudar com o valor do pagamento do 13º dos funcionários do Hospital Regional, solicitamos integrar o valor e pagar o salário deles, também dos funcionários do Funrural. Hospital de Barretos também receberá repasse para ajudar nas despesas do local”.

