Aldeia Limão Verde nomeia novos integrantes do conselho de segurança

Nesta quinta-feira, 14 de dezembro, a Aldeia Limão Verde viveu um marco histórico ao sediar a posse do primeiro Conselho Comunitário de Segurança Indígena na região pantaneira. A cerimônia, marcada por emoção e compromisso, contou com a presença ilustre da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que participou como madrinha da campanha Caixa Encantada, uma iniciativa que presenteou cerca de 300 crianças em celebração ao Natal.

“Essa comunidade me encantou, me deixou muito feliz pelo carinho e acolhimento, poder entregar essa forma de carinho atenção. Essa campanha é feita pelos servidores, encabeçada pela Secretaria de Administração e minha participação é como madrinha, dar visibilidade às ações que impactam na vida das pessoas. Para mim está sendo uma honra”, disse.

A subcomandante-geral da Polícia Militar, Neidy Nunes Barbosa Centurião, esteve presente reforçando que a polícia também está envolvida no papel social.

“Arrecadar muitos brinquedos para ninguém ser esquecido, a gente sabe que é uma demanda muito grande, mas estamos com parcerias. O principal objetivo é atender nosso povo enquanto servidores, nos assentamentos, comunidades ribeirinhas e aldeias”.

Representando o prefeito Odilon Ribeiro e a Câmara de Aquidauana, o vereador Humberto Torres auxiliou na entrega de presentes e nomeação de membro a do conselho.

Conselho de segurança

Comandante do 7 ºBPM, Tenente-coronel Guilherme Dantas, explicou que o conselho permite o alinhamento de pautas da segurança pública, com a participação de moradores e policiais. A região é a pioneira a receber o projeto.



“Dentro do preceito do orçamento comunitário, criamos o núcleo do conselho de segurança para a comunidade, reunindo bairros e comércio para participar e discutir a segurança de determinada região. O primeiro da comunidade indígena vai trazer os anseios na parte de segurança. É uma troca de informação entre a polícia e a comunidade, isso é um ganho muito grande.

