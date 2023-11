Com o dobro de desafios, 6° edição Eita Pega reúne atletas em Anastácio

Corrida de obstáculos / Rhobson Lima/ O Pantaneiro

Mais uma edição da Eita Pega aconteceu em Anastácio, na Chácara do Barbosa. A corrida de obstáculos deste domingo, 26, reuniu atletas de várias regiões do Estado e do Brasil.

O primeiro lugar na categoria masculina ficou para o bonitense Leonardo Morais da Silva, que conquistou o pódio mais alto pelo segundo ano consecutivo.

“Consegui ganhar de novo. Não foi fácil, tirei um pouco o pé da corrida, é uma prova de obstáculo, tem ter estratégia, consegui passar o Vilmar [atleta conhecido na prova] no lago, onde tem um morro. Faltando poucos metros tem até dar o coração. Nessa prova teve mais obstáculos, foi emocionante”.

Em segunda posição, Vilmar Roberto Dias se disse satisfeito com o resultado, já que retorna as provas após uma pausa nas competições.

“Venci várias vezes a prova, fiquei uns anos sem vir, por compromissos. É uma prova desafiadora, a organização está de parabéns. Foi uma prova disputada, o Léo é um cara até conheço, perdi para ele no último obstáculo, e aqui não pode ter erro, mas estou satisfeito com o resultado. Ano que vem estou aqui de novo”, disse.

O paratleta Cristiano Cristiano disse que nesta edição a competição estava muito mais desafiadora. “A última edição que lembro foi mais fácil. Estamos aqui para participar, é muito difícil, mas terminamos os obstáculos”. Representando Aquidauana, Suzana Batista Ferreira, disputou os obstáculos mesmo com dores. “Esse ano foi mais 'sugado'. Disputei em novembro a Corrida do Pantanal, em Campo Grande. Consegui competir, cai no treino e machuquei o joelho, mas vim”. Maria Aparecida Barbosa Cesca, 68, mostrou garra na terceira vez que participa. “Aqui é tudo que eu gosto, não gosto de fácil. Sou de Campo Grande. O Eita Peg está ganhando [em dificuldade] da prova do Bope. Fiz de Maracaju”.

Quem também mostrou superação em participar foi o vereador de Aquidauana Humberto Torres, que disputou a prova após seis meses de cirurgia bariátrica.

“Sai de 128 kg, estou com 100 kg. Estou superando todas as minhas limitações. Um parabéns aos organizadores, cheguei a final”.

A tradicional competição é organizada por Clayton Medina, do Estúdio Movimente, que fica em Anastácio. A próxima edição promete mais desafios.

Veja o vídeo: