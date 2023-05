Cris Prado ganha o prêmio Artesã do Ano e mostra Anastácio ao mundo

Cris Prado e Marco Antônio / Ronald Regis / O Pantaneiro

O Prêmio Artesão do Ano, tem o objetivo de valorizar os artesãos brasileiros. Aquele profissional que, segundo o IBGE, atua em um setor que movimenta 212 bilhões de reais por ano. Esse prêmio teve a sua 16ª edição no dia 22 de maio de 2023. A votação é 100% online e feita pelo público, que pode votar nas 17 categorias.

Anastácio, não ficou de fora desta premiação nacional e de grande importância para o segmento, que é economicamente importante. As peças da Artesã Cris Prado, moradora em Anastácio, permitiram que ela participasse do concurso e conseguisse algo mais. Ela Levou o prêmio “Artesão do Ano 2023”, na categoria pintura decorativa.

Os pincéis que dão vida às criações de Cris Prado - Foto: Ronald Regis

Sem acreditar no seu potencial, Cris Prado entrou no curso e virou uma artesã de talento e professora

Maria Cristina Prado de Assis, que artisticamente assina, Cris Prado, é uma professora na cidade de Aquidauana, MS. Ela começou a se interessar pela arte de maneira curiosa. Certo dia, estava num salão de cabeleireiro quando avistou uma placa anunciando um curso de MDF (um material feito de fibras que se assemelha a madeira, e permite a criação de peças como porta-joias, porta-chaves, bandejas, e muito mais). Quando Cris fez a leitura atenta, do anúncio, falou para si mesma, que jamais iria conseguir aprender, e que aquele trabalho não era para ela. Mas ainda assim, se desafiou e decidiu tentar.

“Fui fazer e me apaixonei. Da mesma forma, a pintura em tela. Eu estava passando e vi uma mulher dando aula. E pensei, isso deve ser muito caro. Decidi perguntar e tentar. Hoje, eu dou aula tanto de pintura em tela quanto de artesanato em MDF”, fala orgulhosa a artesã.

Mesmo se sentindo sem talento para as aulas, ela se inscreveu e, de lá para cá, somam 17 anos de atividade com MDF e 18 em Tela, que passou a diversificar, e hoje, dá aulas das mais variadas formas de artesanato. Tanto presencial quanto online, YouTube, onde pode chegar a vários lugares mundo afora.

“Já é a 16ª edição promovido por um artesão também, o Marcelo Darghan, são duas fases, a pessoa tem que indicar alguém e aí passa para segunda fase, aquelas 5 de cada categoria que foram mais votados. Só passar para a segunda fase para mim já foi uma grande vitória, porque é um prêmio ao nível nacional. A gente não esperava ganhar. Tem pessoas ali que tem 10, 15 vezes, mais seguidores do que eu. Eu faço artesanato já tem uns 17 anos, mas eu estou fazendo lives, há 4. Eu não esperava ser a vencedora. Quando abriu o envelope e falou Cris Prado, nós não acreditamos. Mas é a valorização por um trabalho sério que a gente tem feito durante 4 anos. Acima de tudo, junto a isso, a gente une um trabalho que eu considero muito mais importante, que é o trabalho com Deus. Com a Palavra de Deus. Toda Live, ele é pastor (o marido dela Marco Antônio), ele dá uma palavrinha por 4, 5 minutos, mas as pessoas esperam por aquele momento. Tem um pouco mais do que artesanato envolvido nesse trabalho todo".

Um mergulho na criatividade - Foto: Ronald Regis

De São Paulo para o mundo via internet, um prêmio para quem transforma peças em arte e ajuda o semelhante

A premiação da artista sul-mato-grossense aconteceu no Teatro União Cultural, em São Paulo, numa cerimônia restrita aos indicados e a imprensa, transmitida em tempo real pelo YouTube para o mundo. Com 5 indicados em cada categoria, os vencedores puderam ainda, realizar no dia 24 de maio, um workshop na Casa Ronald/GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer), SP, que é para além da obra de arte, mas para uma obra divina. Para o idealizador e organizador do prêmio, Marcelo Darghan, a ideia desse workshop é capacitar os voluntários. O artesanato produzido por elas é vendido no bazar da entidade, que reverte 100% da renda para o Hospital do GRAACC, onde todo o atendimento e acolhimento é gratuito.

O organizador do evento, o artesão Marcelo Darghan, criou o prêmio para demonstrar a importância e o valor do trabalho do artesão e estimular todas as pessoas a se dedicarem ao trabalho manual.

“Sempre ouvi e continuo ouvindo os artesãos se queixarem de falta de respeito e valor. Decidi então, fazer algo para mudar esse cenário e surgiu a ideia de fazer uma premiação que levasse prestígio e dignidade à profissão de Artesão. Particularmente, acredito que o ser humano pode fazer tudo o que quiser, basta que queira. Esse é o primeiro passo, portanto, se uma pessoa gosta de algo e quer fazer, ela consegue. O mais importante é estudar, se atualizar, experimentar e não desistir. Os frutos serão surpreendentes”.

Essa proposta de assistência e de transformar peças em obras de arte, não é o limite do trabalho da artesã. Através de suas lives, onde ensina técnicas de arte para seus alunos, Cris Prado e seu marido Marco Antônio, (seu fiel escudeiro), vão além dos pincéis, das tintas, e do tubo de cola. Eles conseguem algo muito mais encantador. Através dessa arte, os dois ajudam a colorir a vida de muitos alunos, e assim transformar pessoas em amigos, e amigos em novas almas.



