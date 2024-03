Curso de bordado apresenta novos talentos em Piraputanga

Divulgação

Cerca de 10 mulheres residentes no Distrito de Piraputanga, em Aquidauana (MS), participaram nesta semana de uma capacitação na área do artesanato e agora já estão produzindo as próprias peças e sonham em garantir uma nova fonte de renda para à família.

O curso intitulado Bordado Livre foi promovido de forma gratuita pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e realizado na Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro. A ministrante foi a professora Rosana.

As participantes terminaram o curso e agora pretendem aprender novas técnicas e aprimorar o conhecimento.

A expectativa também é de um dia terem um espaço para ofertar suas peças aos turistas que visitam as belezas de Piraputanga, uma das mais belas regiões do Mato Grosso do Sul.