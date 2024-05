Defesa alega legítima defesa no caso de ex-vereador morto a tiros em Anastácio

Dr. Lucas Arguelho Rocha / Rhobson Lima / O Pantaneiro

Dois policiais militares se entregaram ontem (9), a polícia pela morte do ex-vereador Dinho Vital durante a festa de comemoração do aniversário de Anastácio.



Em entrevista exclusiva ao Jornal O Pataneiro, o advogado dos dois, Lucas Arguelho Rocha, disse que os PMs não estavam no evento como seguranças e alega legítima defesa no caso.



“Os policiais chegaram em momentos distintos ao evento. Um deles estava auxiliando no som e o outro apenas como convidado. Como veio a público, por meio de diversos vídeos que circulam nas redes, existiu um desentendimento no local que, gerou por parte do ex-vereador um comportamento agressivo e extremamente ofensivo. Ele saiu do evento e retornou nas proximidades armado”, detalha o defensor.



Além disso, Lucas diz que os policiais foram alertados sobre a presença de Dinho na rodovia.



“As ameaças que foram ditas pelo ex-vereador causaram pânico nos presentes do evento que, chegaram a deixar o local. Inclusive, a esposa de Dinho ligou para um participante da festa para alertar que o marido estava muito alterado e que as pessoas deveriam deixar o lugar para evitar uma tragédia”, pontua.



Conforme o advogado, diante da ameaça os policiais foram até o ponto onde populares informaram que Dinho estava, na rodovia BR 262, próximo à Ponte do Taquarussu.



“Neste momento, os policiais foram recebidos com ameaças pelo ex-vereador que já estava armado. Meus clientes chegam a se identificar e pedir que ele abaixasse a arma, porém Dinho se recusou por diversas vezes. Na sequência é que acontece os disparos”.



O defensor ressalta que, os policiais não faziam a segurança do local e agiram em legítima defesa.



“É importante dizer que, são profissionais da segurança pública e agiram na qualidade de tal para impedir que uma tragédia anunciada acontecesse”, finaliza.

Veja a entrevista: