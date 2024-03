Ronald Regis / O Pantaneiro

O deputado estadual, Lucas de Lima, visitou Aquidauana na tarde de quinta-feira. Vice-presidente do PDT estadual, ele se reuniu com o diretório municipal para um ato de filiação e tomada de decisões importantes para o partido na cidade.

“Viemos a primeiro momento encaminhar o PDT aqui, como é que vai ser, se nós vamos ter uma chapa de vereadores e qual candidata ou candidato a prefeito nós vamos apoiar. E no segundo momento também estudamos sobre a possibilidade de uma emenda aqui para o município para a área da Saúde Educação ou para causa animal”, revela o parlamentar. Deputado Estadual, Lucas de Lima (PDT) - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro





Ainda sobre a visita, o deputado pontuou que “estamos visitando muitos municípios do Estado, conversando com prefeitos, com vereadores, porque é a hora de decidir o rumo do PDT e também de enviar emendas para os municípios”, conclui.



A presidente do diretório municipal, Lucimari Furtado, pontuou sobre o recebimento da emenda por meio do deputado.



“Estava aguardando a vinda do deputado Lucas Lima, até para confirmar essa emenda, que a gente já tinha um sonho por ela, que é mais uma emenda para nossa ONG, e agora acabou de ser confirmada, uma emenda de R$ 50 mil, e o ano que vem, vem mais uma emenda de R$ 100 mil”, detalha.



Além disso, Lucimari disse que foram apresentadas ao deputado os filiados que tem interesse em serem candidatos pelo partido.



“Vamos dar uma estruturada na candidatura desse pessoal que são pré-candidatos, e daqui para frente, vamos alinhar com o nosso prefeito, o nosso pré-candidato. A prefeito hoje é o Mauro do Atlântico, a gente quer fazer essa parceria com o nosso prefeito, que é um parceiro nosso, que sempre nos ajudou, sempre nos apoiou, e a gente quer dar continuidade no progresso”, afirma.



Veja a entrevista: