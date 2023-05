Deputado Renato Câmara destaca o potencial da Showtec

Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Renato Câmara / O Pantaneiro

O Deputado Estadual Renato Câmara, Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (MS), foi um dos convidados a prestigiar a Showtec, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do Brasil. O evento, que ocorreu entre os dias 23 e 25 de maio, na cidade de Maracaju, reuniu profissionais do setor agropecuário e representantes governamentais em busca de conhecimento e atualização sobre as últimas tendências do mercado.



Em entrevista ao O Pantaneiro, Renato Câmara ressaltou a importância da Showtec para o desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul. O parlamentar destacou a relevância de eventos como a Showtec para aproximar os produtores rurais das novidades tecnológicas, promovendo a adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis.