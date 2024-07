Desbravadores de Aquidauana são destaque em encontro de GO

Divulgação

O Clube de Desbravadores Pantaneiros do Sul, de Aquidauana, fez uma marcante participação no Campori da União Centro-Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia (UCOB) 2024, realizado em Planalmira, distrito de Abadiânia - GO. Com o tema “O Segredo”, o evento reuniu cerca de 17 mil desbravadores de estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e do Distrito Federal.



Os Desbravadores são uma organização mundial voltada para crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos, promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O programa busca desenvolver os jovens fisicamente, mentalmente e espiritualmente, preparando-os para enfrentar os desafios da vida com confiança e responsabilidade. As atividades incluem caminhadas, acampamentos, serviços comunitários e estudos da natureza.







O Campori, evento que pode ser local, regional, nacional ou internacional, é uma oportunidade para que os desbravadores compartilhem experiências, aprendam novas habilidades e fortaleçam sua fé. O encontro deste ano destacou o comprometimento com o desenvolvimento integral dos jovens, promovendo uma convivência enriquecedora e repleta de aprendizados.



O Clube de Desbravadores Pantaneiros do Sul, ativo desde 1979, representou com orgulho o município de Aquidauana no Campori 2024. Com o apoio da Prefeitura Municipal, membros da sociedade civil e voluntários da Igreja Adventista, o clube demonstrou o sólido comprometimento da comunidade local com a formação e o desenvolvimento dos jovens. A participação dos desbravadores aquidauanenses no evento é um reflexo do esforço contínuo para apoiar a educação e o crescimento pessoal dos adolescentes da região.



A presença do Clube Pantaneiros do Sul no Campori não apenas realça o papel vital dos Desbravadores na vida comunitária, mas também destaca o envolvimento ativo da cidade na promoção de valores cristãos e no apoio ao desenvolvimento juvenil.