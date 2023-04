Descubra a preferência climática dos moradores de Aquidauana

Enquete realizada por O Pantaneiro revela opiniões divergentes sobre o clima na região / Jornal O Pantaneiro

A previsão do tempo não está agradando muito quem gosta de dias ensolarados em Aquidauana e Anastácio. Segundo o Inmet, os próximos dias serão marcados por chuvas e temperaturas mais amenas, o que pode fazer com que muitos retirem o casaco do guarda-roupas. Curioso para saber como a população local reage a essas mudanças climáticas,

O Pantaneiro foi às ruas para realizar uma enquete sobre as preferências de frio ou calor. O resultado foi surpreendente e equilibrado, deixando os moradores ansiosos para conferir o vídeo da enquete.