Descubra a verdadeira essência do churrasco pantaneiro com a Churrascaria Boi Nobre

Descubra a verdadeira essência do churrasco pantaneiro em Aquidauana-MS! A cidade está prestes a ganhar uma nova opção gastronômica empolgante: a Churrascaria Boi Nobre. Você vai vivenciar uma experiência única e inesquecível, pois a festa de inauguração acontece no próximo domingo, dia 30 de julho, a partir das 10 horas, no restaurante localizado na rua Pandiá Calógeras, 345 (antiga Igreja Aliançados).

A Churrascaria Boi Nobre traz para Aquidauana e região o melhor do churrasco tradicional, com um rodízio que servirá 13 tipos de cortes suculentos e saborosos, além de um self-service repleto de iguarias da culinária regional. O espaço amplo e arejado estará à sua disposição para atender toda a sua família, proporcionando momentos deliciosos e marcantes.