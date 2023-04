Diretora da Associação Pestalozzi recebe homenagens na Câmara de Aquidauana

A noite de sexta-feira, 31 de março, foi de celebração na Câmara dos Vereadores de Aquidauana. A casa legislativa encerrou as comemorações pelo mês da mulher com uma grande festa para entrega do Prêmio Mulher que faz a Diferença – Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro.

Criado em 2014, o prêmio recebeu este ano a denominação Maria Tereza Ribeiro Ferraz Alves Ribeiro, em homenagem à ex-primeira dama do município, falecida no início do mês de março, que era mãe do atual prefeito da cidade, Odilon Ribeiro. A cerimônia foi marcada pela presença de diversas autoridades, além das homenageadas e seus familiares.

Entre as mulheres agraciadas com o prêmio, estava a diretora da Associação Pestalozzi de Aquidauana, Fátima Midoguti Joia, que foi reconhecida por seu trabalho à frente da associação. Emocionada, Fátima discursou em nome de todas as homenageadas e agradeceu pela homenagem recebida.

“É com muito orgulho que eu recebo essa homenagem, porque é um trabalho nosso enquanto dirigente da Associação Pestalozzi, de valorização do nosso trabalho, das coisas que foram aumentando na Pestalozzi. Então, a gente tem muito a agradecer essa homenagem, que foi uma surpresa, não é. Eu acho que tem mulheres mais capacitadas. Mas como eu fui a escolhida, eu resolvi representar muito bem a Pestalozzi, a questão das mulheres”, disse Fátima, que foi aplaudida de pé pelos presentes.