Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

Com nove anos de estrada e 13 países percorridos, José Pablo o Rasta Viajero traz sua jornada de desapego e coragem para o Mato Grosso do Sul.
"O vento me leva." É com esse lema que José Pablo, conhecido nas redes sociais como @rasta_viajero, conduz sua vida há quase uma década. Natural da Costa Rica, ele transformou uma Vespa ano 1994 em muito mais do que um meio de transporte: o veículo é sua casa itinerante e sua companhia fiel na descoberta de novos horizontes.
De passagem por Mato Grosso do Sul, o viajante encontrou em Aquidauana um cenário familiar. Segundo José Pablo, a exuberância do verde sul-mato-grossense traz recordações afetivas de seu país natal, criando uma conexão imediata com o Portal do Pantanal.
A hospitalidade local e as paisagens da região serviram como ponto de parada para o viajante, que não tem pressa e vive cada destino de forma intensa, financiando sua jornada através da venda de seu artesanato.
Com 13 países na bagagem, José Pablo compartilha uma lição valiosa com quem cruza seu caminho: a vida é única e os sonhos devem ser realizados. Sua trajetória é um exemplo de coragem e desapego material, mostrando que é possível conhecer o mundo com o essencial.
Após desfrutar das belezas e da acolhida em Aquidauana, o viajante se prepara para seguir rumo ao seu 14º país: o Paraguai. Ele continua sua missão de transformar o mundo em seu quintal, deixando por onde passa um rastro de inspiração e histórias de liberdade.
Personagem: José Pablo (@rasta_viajero)
Cristo Rei
Confira a nota da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
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