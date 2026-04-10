Acessibilidade

10 de Abril de 2026 • 17:50

Buscar

Últimas notícias
X
O Rasta Viajero

Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

Com nove anos de estrada e 13 países percorridos, José Pablo o Rasta Viajero traz sua jornada de desapego e coragem para o Mato Grosso do Sul.

Felipe Benitez

Publicado em 10/04/2026 às 16:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma Casa sobre Duas Rodas

"O vento me leva." É com esse lema que José Pablo, conhecido nas redes sociais como @rasta_viajero, conduz sua vida há quase uma década. Natural da Costa Rica, ele transformou uma Vespa ano 1994 em muito mais do que um meio de transporte: o veículo é sua casa itinerante e sua companhia fiel na descoberta de novos horizontes.

Conexão entre a Costa Rica e o Pantanal

De passagem por Mato Grosso do Sul, o viajante encontrou em Aquidauana um cenário familiar. Segundo José Pablo, a exuberância do verde sul-mato-grossense traz recordações afetivas de seu país natal, criando uma conexão imediata com o Portal do Pantanal.

A hospitalidade local e as paisagens da região serviram como ponto de parada para o viajante, que não tem pressa e vive cada destino de forma intensa, financiando sua jornada através da venda de seu artesanato.

Lições de Liberdade e Desapego

Com 13 países na bagagem, José Pablo compartilha uma lição valiosa com quem cruza seu caminho: a vida é única e os sonhos devem ser realizados. Sua trajetória é um exemplo de coragem e desapego material, mostrando que é possível conhecer o mundo com o essencial.

Próxima Parada

Após desfrutar das belezas e da acolhida em Aquidauana, o viajante se prepara para seguir rumo ao seu 14º país: o Paraguai. Ele continua sua missão de transformar o mundo em seu quintal, deixando por onde passa um rastro de inspiração e histórias de liberdade.

Personagem: José Pablo (@rasta_viajero)

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

Aniversário de 177 anos de Nioaque/MS

Informe Publicitário

Senar/MS oferece qualificação gratuita para o agro sem sair de casa

Cristo Rei

PM afasta policiais envolvidos caso de Anastácio

Confira a nota da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

EDUCAÇÃO

Município recebe novo ônibus para reforçar transporte de alunos da zona rural

Publicidade

POLÍCIAL

Câmeras de segurança registram cronologia de encontro entre Alcides Bernal e fiscal Roberto Mazzini

ÚLTIMAS

Meteorologia

Sexta-feira terá chuva pela manhã e abertura de sol à tarde em Aquidauana

Termômetros variam entre 22°C e 31°C e ventos sopram com intensidade fraca sem previsão de tempestades

COMEMORAÇÃO

Noite de festa com show nacional, Nioaque comemora 177 anos

Abertura do 2° Shopping Show Rural reuniu autoridades, rodeio e grande show da dupla João Bosco e Vinícius

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo