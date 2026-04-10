Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

Uma Casa sobre Duas Rodas

"O vento me leva." É com esse lema que José Pablo, conhecido nas redes sociais como @rasta_viajero, conduz sua vida há quase uma década. Natural da Costa Rica, ele transformou uma Vespa ano 1994 em muito mais do que um meio de transporte: o veículo é sua casa itinerante e sua companhia fiel na descoberta de novos horizontes.

Conexão entre a Costa Rica e o Pantanal

De passagem por Mato Grosso do Sul, o viajante encontrou em Aquidauana um cenário familiar. Segundo José Pablo, a exuberância do verde sul-mato-grossense traz recordações afetivas de seu país natal, criando uma conexão imediata com o Portal do Pantanal.

A hospitalidade local e as paisagens da região serviram como ponto de parada para o viajante, que não tem pressa e vive cada destino de forma intensa, financiando sua jornada através da venda de seu artesanato.

Lições de Liberdade e Desapego

Com 13 países na bagagem, José Pablo compartilha uma lição valiosa com quem cruza seu caminho: a vida é única e os sonhos devem ser realizados. Sua trajetória é um exemplo de coragem e desapego material, mostrando que é possível conhecer o mundo com o essencial.

Próxima Parada

Após desfrutar das belezas e da acolhida em Aquidauana, o viajante se prepara para seguir rumo ao seu 14º país: o Paraguai. Ele continua sua missão de transformar o mundo em seu quintal, deixando por onde passa um rastro de inspiração e histórias de liberdade.

Personagem: José Pablo (@rasta_viajero)

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