Dom Josimo assumiu o tradicional Bar Vitória da ExpoAqui 2025

O sofisticado Bar e Restaurante Bar Dom Josimo estará na ExpoAqui 2025 / (Foto Divulgação)

Um dos espaços mais completos da ExpoAqui 2025, é o Bar e Restaurante Dom Josimo. Lá, o visitante tem linda decoração para as fotos instagramáveis, gastronomia de primeira qualidade, chopps originais e música ao vivo.

O espaço sempre foi conhecido como Bar Vitória e este ano muda para Dom Josimo, cuja equipe estará a frente da administração. “Nós informamos nossos clientes que estaremos fechados em nosso endereço tradicional, em Aquidauana, para atender, exclusivamente, na ExpoAqui por estes 4 dias”, informa Augusto Alexandre Rivero da Silva, o Guto.

Dom Josio disponibiliza quatro tipos de chopp na ExpoAqui 2025 (Foto Divulgação)

É o lugar mais requintado da ExpoAqui, este ano e terá capacidade para entre 350 a 400 pessoas. Na quinta-feira (14), o horário de funcionamento será das 18h a uma da madrugada (só fecha devido ao show). Na sexta-feira (15), aniversário de Aquidauana, haverá feijoada a partir das 11h, horário que vão iniciar o atendimento, também, no sábado e domingo.

“Quatro tipos de chopp serão servidos: chope tradicional Pilsen, o chope Ipa, que é um chope mais amargo; o chope Apa, que é um chope muito gostoso; e o chope que também pegou aqui na nossa cidade, e o chope de vinho”, informa Guto.

Toda equipe está com a melhor expectativa, até pelo fato de ser a primeira vez que Dom Josimo vai administrar um espaço já bastante conhecido na ExpoAqui. “Teremos nossos diferenciais do Dom Josimo, nossos pratos à la carte, com aqueles cortes especiais, T-bone, Tomahawk, Prime Rib e a Picanha, isso além de nossas porções, como a de croquete de costela, muito apreciada em nosso Restaurante”.

A música, ao vivo, terá os seguintes artistas:

Michel & Felipe, na quinta-feira, dia 14

Fulvio & Boer com Country & Rock, na sexta-feira, dia 15

Obs.: neste dia é o aniversário de Aquidauana e haverá Feijoada no Dom Josimo

Deja & Oglemar, dia 16, sábado, a partir das 12h e Jarbas & Henrique, às 19h

Brendo & Vinicius, dia 17, domingo, 19h



Dom Josimo estará, também, com seu cardápio de drinks, com ampla variedade. A decoração foi especialmente preparada para a geração de Imagens inesquecíveis dentro da ExpoAqui 2025.



Confira a reportagem: