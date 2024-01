Em casa, Aquidauanense estreia hoje no campeonato Sul-mato-grossense

Ronald Régis/ O Pantaneiro

O Aquidauanense estreia nesta quarta-feira (24) no Campeonato Sul-mato-grossense 2024. O primeiro adversário será o Dourados e a partida está marcada para às 18h no estádio Mario Pinto em Aquidauana. Os ingressos serão comercializados a R$ 20.

Segundo o técnico Mauro Marino, desde o dia 26 de dezembro, com a apresentação dos atletas, a preocupação era condicioná-los fisicamente.



“Na primeira semana o foco foi somente para a parte física, depois nós começamos a dividir os trabalhos juntamente com o Pedro, que é o preparador físico, para começar então construir uma forma de jogar. Aí começamos a incluir os trabalhos táticos e uma ideia de jogo para ficasse bem clara e bem definida na cabeça do jogador a forma de jogado aquidauanense”, revela o treinador.

Marino ainda destaca o importante papel do jogo amistoso contra o Operário.



“Um jogo bastante acirrado onde nós podemos analisar direitinho os jogadores na questão do modelo de jogo, na parte coletiva e também na individual. Pós isso, a gente gostou do que viu, conversamos com o jogador, e nessa última semana aí que antecede a nossa estreia, é uma semana de bastante ajuste tático com relação ao posicionamento, manutenção da parte física dos atletas para deixar os atletas, a equipe, bem tranquila, confiante com relação ao que nós temos que realizar diante do DAC, aqui em casa”, pontua.



Para o goleiro Kaique Sena, a expectativa para a estreia está muito boa. “O Mauro conseguiu montar um time muito bom, um time rápido, um time leve, e eu acredito que a gente vai fazer um bom jogo. A gente demonstrou isso no amistoso que a gente teve contra o Operário, um time bem agressivo, um time que sabe se defender e eu acredito que a gente vai fazer um ótimo jogo e vamos sair aqui com a vitória”, destaca.



Veja o vídeo: