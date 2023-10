Marca P arrecada mais de R$ 36 mil em brinquedos para doação em 3h

Em apenas três horas, a equipe da Marca P conseguiu arrecadar mais de R$ 36 mil em brinquedos para doação em comunidades carentes de Aquidauana.

Todo o corpo da empresa participou de um treinamento de imersão de dois dias, em busca de aprimoramento funcional. Ao final do encontro, a equipe e os proprietários foram desafiados a arrecadar brinquedos em prol do Dia das Crianças.

Paulo Ricardo Chedid, proprietário da Marca P, conta que a meta inicial era de R$ 24 mil, entretanto, a força-tarefa arrecadou muito mais do esperado. Além disso, a arrecadação não envolveu iniciativa política, apenas o esforço da unidade.

"A arrecadação foi 150% a mais do que esperávamos. Estou muito orgulhoso da minha equipe, dos meus amigos e clientes. Vamos entregar as doações em Aquidauana e Jardim. Muitas mães querem dar um brinquedo ao filho, mas não tem condições. Vamos proporcionar essa felicidade para elas. A gente conseguiu muito mais, imagine se tivesse planejado há uma semana".

Pollyana Janoske, headhunter, responsável por encontrar e aprimorar o talento, realiza a consultoria empresarial. Ao fim do módulo desafiou a empresa a uma causa humanitária.

"Eles fizeram o treinamento de imersão para desenvolver o trabalho de equipe, da liderança, complementariedade dos perfis e valorizar as pessoas. Uma coisa que me chamou muito atenção na empresa, a maioria dos empresários quer focar só em vendas, e eles tiveram esse cuidado de colocar toda a equipe, desde a zeladora a cozinheira, todo mundo veio para fechar a dinâmica".

Há dois anos no administrativo da empresa, Tiago Baes de Arruda, revela a experiência em proporcionar sorriso de crianças na cidade.

"Tivemos horas para bolar e arrecadar, conseguimos com a graça de Deus, com os clientes... e esse foi o resultado. Isso é gratificante, principalmente para mim que nunca tive essa oportunidade, foi um desafio".

Ana Gisele França Dias ainda vislumbra crescimento pessoal após o treinamento.

"Foi importante para mim, fez com que despertasse uma Gisele adormecida, aquela vontade de estudar e crescer mais. A Marca P foi um presente, não tem patrões iguais, são humanos e humildes, me acolheram. Em três horas, a equipe se uniu, corremos e mostramos que união faz a força, cada um com seu potencial".