Empresário holandês é premiado com caminhão norte-americano relíquia 

Caminhão Perterbilt 359 ano 1975 6cc 855 intercoolado 500 cv / (Foto: João Éric)

Entre os reliqueiros premiados no domingo (22), último dia do 9° Encontro de Relíquias de Aquidauana, está o empresário holandês, Adrianus Vosters. O caminhão Peterbilt foi comprado em 1975 na agência de Boise, capital do estado americano de Idaho, para transportar toras de madeira dos altos das Rocky Mountains até o vale da cidade de Gooding.

Em 1995 o primeiro dono vendeu para seu vizinho senhor Garry Miller. Depois, em 2001, Garry mudou de ramo e começou fazer tours em fazendas ao redor da cidade com uma carreta tanque.

Empresário holandês, Adrianus Vosters, premiado no 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana (Foto: Ryan Santos) Empresário holandês, Adrianus Vosters, premiado no 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana (Foto: Ryan Santos)

Na região de Gooding chove apenas 300 mm por ano. Até os gramados da cidade precisam ser irrigados para ficar verdes. Conforme Gaarry, o caminhão nunca na vida andou no barro.

Ao se aposentar, Mister Garry ofereceu seu xodó em 2013 no leilão virtual E-Bay. Imediatamente, o produtor rural e colecionador de tratores antigos Adrianus Vosters, de Maracaju/MS, efetuou a compra. O processo de importação demorou um ano e o licenciamento 7 meses.

Holandês premiado concedeu entrevista exclusiva para O Pantaneiro (Foto: Ryan Santos)

Peterbilt é uma marca do grupo Paccar que também produz a marca Kenworth. As duas marcas detêm hoje 40% do mercado de cavalos mecânicos nos USA. Recentemente Paccar comprou a marca Holandese DAF que começou produzir caminhões no Brasil.

Com mais de 60 anos produzindo praticamente o mesmo modelo, este caminhão virou símbolo de caminhão americano e astro em vários filmes como o The Dual (1971) Rocky Balboa (1976) e Transformers (2007).

Oeriginalidade de fabricação mantida no Peterbilt 357, ano 75, tanto interiormente quanto externamente (Foto: João Éric)

Em entrevista o Jornal O Pantaneiro, Vosters confrmou que o Peterbilt chama muita atenção mesmo, porque ele é bem diferente do caminhão brasileiro. “Hoje tem uns 10, mais ou menos, em Brasil desse jeito antigo”, acrescenta.

Sobre os dois tratores na prancha acoplada ao cavalo-mecânico, Vosters explicou que possui 30 deles, em museu existente em Maracaju. “Sou colecionador de tratores antigos, junto com amigos, temos 30 tratores, ai tive que comprar um jacaré (caminhão) para transportar nossos tratores”, confessa.

Com os tratores, na prancha, estava “uma caminhonete pick-up internacional de um amigo que tem várias dessas caminhonetes”. É a segunda vez que O holandês participa do Encontro de Relíquias de Aquidauana.

Veja o vídeo:

