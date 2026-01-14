Equipe O Pantaneiro flagra formação de nuvem em funil em Campo Grande

O fenômeno ocorre quando uma coluna de ar em rotação desce da base de uma nuvem de tempestade e pode apresentar ventos giratórios
Um fenômeno meteorológico conhecido como "nuvem funil" foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 14, em Campo Grande, pouco antes de chuvas isoladas atingirem a região, pela equipe de O Pantaneiro. A formação, que chamou a atenção e gerou apreensão entre moradores, foi vista principalmente nos bairros Aero Rancho e Los Angeles.
Relatos publicados nas redes sociais indicaram que algumas pessoas chegaram a confundir o fenômeno com um tornado, devido à sua aparência impressionante de funil alongado saindo da base de uma nuvem de tempestade.
Segundo a Climatempo, empresa de meteorologia, a nuvem funil corresponde à fase inicial de um tornado. O fenômeno ocorre quando uma coluna de ar em rotação desce da base de uma nuvem de tempestade e pode apresentar ventos giratórios entre a nuvem e o solo, capazes de levantar poeira mesmo sem tocar o chão.
A diferença entre uma nuvem funil e um tornado está justamente no contato com o solo. Caso o funil alcance a superfície, configura-se um tornado; quando isso não acontece, a formação permanece classificada apenas como nuvem funil — o que foi confirmado pelos especialistas no caso registrado em Campo Grande.
Apesar da aparência ameaçadora, não há registros de danos ou feridos relacionados ao fenômeno. A ocorrência serviu como alerta para eventos meteorológicos intensos comuns no período de verão em Mato Grosso do Sul, quando a combinação de calor, umidade e instabilidade atmosférica favorece a formação de tempestades.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Fé
Celebração no dia 31 reúne oração, Santa Ceia, batismo nas águas e louvores para marcar a chegada do novo ano em Aquidauana, Anastácio e região
Direito
A norma também impede a transferência de custos para outro ente, como a União, preservando a responsabilidade fiscal e os recursos públicos
Controle de saúde pública
Em 2025, Aquidauana foi atendida em agosto e a ação foi considerada um sucesso
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS