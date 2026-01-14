Equipe O Pantaneiro flagra formação de nuvem em funil em Campo Grande

Um fenômeno meteorológico conhecido como "nuvem funil" foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 14, em Campo Grande, pouco antes de chuvas isoladas atingirem a região, pela equipe de O Pantaneiro. A formação, que chamou a atenção e gerou apreensão entre moradores, foi vista principalmente nos bairros Aero Rancho e Los Angeles.

Relatos publicados nas redes sociais indicaram que algumas pessoas chegaram a confundir o fenômeno com um tornado, devido à sua aparência impressionante de funil alongado saindo da base de uma nuvem de tempestade.

Segundo a Climatempo, empresa de meteorologia, a nuvem funil corresponde à fase inicial de um tornado. O fenômeno ocorre quando uma coluna de ar em rotação desce da base de uma nuvem de tempestade e pode apresentar ventos giratórios entre a nuvem e o solo, capazes de levantar poeira mesmo sem tocar o chão.

A diferença entre uma nuvem funil e um tornado está justamente no contato com o solo. Caso o funil alcance a superfície, configura-se um tornado; quando isso não acontece, a formação permanece classificada apenas como nuvem funil — o que foi confirmado pelos especialistas no caso registrado em Campo Grande.

Apesar da aparência ameaçadora, não há registros de danos ou feridos relacionados ao fenômeno. A ocorrência serviu como alerta para eventos meteorológicos intensos comuns no período de verão em Mato Grosso do Sul, quando a combinação de calor, umidade e instabilidade atmosférica favorece a formação de tempestades.

