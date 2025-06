Escola de Aquidauana é campeã da 4ª Copa FEEMS de Futsal Escolar

Divulgação

A Escola Estadual Dóris Mendes Trindade conquistou o título de campeã estadual da 4ª Copa FEEMS de Futsal Escolar Sub-14. A competição foi realizada no município de Pedro Gomes, entre os dias 6 e 8 de junho, e reuniu equipes de diversas cidades de Mato Grosso do Sul.



Na final, a equipe da E.E. Dóris Mendes enfrentou a E.E. Fernando Correa da Costa, da cidade de Rio Brilhante, vencendo com o placar de 6 a 1. Com o resultado, os estudantes garantiram o primeiro lugar na etapa estadual do torneio.



A equipe campeã foi formada pelos alunos Jacques Paulo, Pietro Monteiro, Davi Barros, Renan Valejo, Igor Gabriel, Hugo Henrique, Kayro Macena, Ennzo Gabriel, José Antônio e Breno Henrique. As professoras técnicas Giovana Fernandes e Karina Keller acompanharam os alunos durante toda a competição.



A Copa FEEMS é organizada pela Federação Escolar de Esportes de Mato Grosso do Sul (FEEMS), com apoio da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). O torneio tem como objetivo incentivar a prática esportiva no ambiente escolar e revelar novos talentos do futsal no estado.

Confira o vídeo:

