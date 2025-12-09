Escola pública de Anastácio celebra formatura inédita em Balneário Camboriú

O que era sonho de elite se torna realidade histórica para alunos da Escola Estadual Roberto Scaff. A Escola Estadual Roberto Scaff, localizada em Anastácio, Mato Grosso do Sul, acaba de reescrever a história das celebrações de formatura em escolas públicas. Em um feito inédito, os alunos do 3º ano do Ensino Médio transformaram a tradicional confraternização em uma viagem de formatura de tirar o fôlego, desfrutando de uma semana de comemoração nas paradisíacas praias de Balneário Camboriú, Santa Catarina. O que antes era um privilégio reservado a instituições privadas de alto padrão virou um marco de garra e determinação na EE Roberto Scaff, mostrando que a força coletiva pode transformar qualquer sonho em realidade. A emoção dos estudantes durante toda a viagem refletia o impacto desse feito inédito na vida de cada um deles.

️ Luxo e Aventura no Litoral Catarinense

Durante a semana, os formandos puderam desfrutar de:

• Praias deslumbrantes de Balneário Camboriú.

• Passeios emocionantes em pontos turísticos (como a famosíssima FG Big Wheel – roda gigante de BC).

• Para coroar a aventura, um dia inesquecível no maior parque temático da América Latina: o Beto Carrero World.

Essa conquista espetacular foi fruto da união e do esforço incansável dos próprios estudantes, que enfrentaram desde vendas em dias não letivos, como os sábados dedicados exclusivamente as vendas, chuva forte durante ações de arrecadação, compromissos com rifas, eventos da escola e até mesmo atritos pessoais entre eles, nada, porém, foi capaz de tirar o foco do objetivo que compartilhavam. Tudo isso, somado ao apoio inestimável de uma administração comprometida e de um corpo de padrinhos de excelência, tornou possível a realização desse sonho. A concretização desta viagem histórica foi impulsionada pela dedicação dos padrinhos, que assumiram a responsabilidade de transformar o sonho em realidade.

O Time por Trás do Sonho

• Professora Thamara Santos

• Professora Ana Claudia Vincentim

• Professor Patrick Rojas

• Professora Cristiane Ojeda

Toda a iniciativa contou com a parceria e apoio fundamental da direção da escola, composta pelas diretoras Edna Sanches e Maristela Oliveira.

Thamara Santos, madrinha da turma, responsável pelo financeiro e docente dos formandos no curso profissionalizante Técnico em Serviços Jurídicos, destacou a jornada emocionante: “Acompanho esses formandos desde o primeiro ano do ensino médio. Quando recebi o convite para ser madrinha e responsável do caixa, pensei: ‘Estou pronta, para mais uma missão!’.

Para se ter uma noção, os planos iniciais eram simples: um churrasco e piscina… no meio do ano, mudamos a rota para um dia no balneário em Bodoquena… e perto do fim do ano, em conversa com os demais padrinhos, questionamos: ‘Opa… dá para ir para a praia!’. Hoje, presenciar essa conquista em grupo me emociona demais. Eles deixaram mais uma lição para mim e todos: não importa as condições, não importa o que dizem, se você colocar no seu coração e acreditar, acontece! E .. ACONTECEU! Tudo é possível para aquele que crê! Deus os abençoe mais e mais, que seja só o começo das realizações que têm pela frente. Vou sentir muita saudade do meu terceirinho. Desejo todo o sucesso do mundo!!! Meus mais sinceros agradecimentos, primeiramente a Deus, ao meu esposo, à diretora, aos pais e aos alunos, por tamanha confiança depositada em mim e no meu serviço.”

A história da turma de formandos 2025 da EE Roberto Scaff é um testemunho poderoso de que a garra, determinação e fé podem quebrar qualquer padrão, provando que o ensino público pode oferecer experiências de alto nível.

Venha Fazer Parte Desta História!

Matrículas Abertas

Ficou inspirado pela conquista? A Escola Estadual Roberto Scaff espera por você para construir as próximas histórias de sucesso! As matrículas estão abertas para diversas modalidades de ensino:

• ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL

• ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR (exclusivo para a área rural)

• ENSINO MÉDIO REGULAR (meio período)

• 5º ano ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL

• CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES

• Técnico em Serviços Jurídicos

• Técnico em Agropecuária

A Escola Estadual Roberto Scaff convida a comunidade para construir as próximas histórias de superação, conquista e transformação.

Seja parte da família Scaff

