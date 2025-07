Estande da PMA mostrou normas de preservação da natureza. Veja vídeo!

Animais taxidermizados chamaram a atenção da população no estande da PMA (Foto: Ryan Santos)

Quem visitou o estande da Polícia Militar Ambiental na Pantanal Tech, teve a oportunidade de encontrar o solícito 3º Sargento Genilson de Andrade da Silva, como um dos componentes de equipe receptiva que fez o assessoramento, manutenção e também da explanação de orientações ao público visitante.

A Polícia Militar Ambiental, com ênfase em aproximar a sociedade do conhecimento sobre as normas e legislação ambiental, apresentou o conhecimento sobre a legislação, sobre a fauna e a flora de Mato Grosso do Sul.

3º Sargento Genilson de Andrade da Silva, da PMA, recepcionou visitantes e falou sobre preservação (Foto: Ryan Santos)

Apresentaram, também, animais taxidermizados e meios tecnológicos para mostrar à sociedade, mecanismos e ferramentas que podem estar assessorando tanto a instituição quanto também a população no que tange a preservação ambiental.

“Nós temos diversos animais empalhados que além de ser um atrativo para o nosso stand, tem a função, também, de serem analisados em matérias multidisciplinares, ou seja, quando procedemos com palestras em escolas, esses animais são expostos para aproximar as crianças, porque muitas pessoas e muitas crianças, se aproximam e indagam se realmente esses animais são de verdade e, realmente, são animais que em algum momento já estiveram vivos, mas, agora, empalhados por meio da taxidermia”, explica o Sargento PMA.

Ornamentação do Estande da PMA na Pantanal Tech chamou atenção dos visitantes (Foto: Ryan Santos)

Além disso, havia no estande uma banda de música para descontração dos visitantes, inteiramente composta por policiais militares. Quanto a importância de estar com estande montado na Pantanal Tech, o Sargento opinou ser “de extrema importância, de uma magnitude imensurável, por se tratar de uma matéria ambiental, um tema tão complexo, e, de suma, importância para a população se aproximar e ter uma maior noção sobre como preservar o meio ambiente, uma noção de como funciona a aplicação da legislação e também dirimir possíveis dúvidas que venham surgir durante o momento da explanação”.

PMA falou sobre preservação da flora e proteção da fauna pantaneira no Estande da Pantanal Tech (Foto: Ryan Santos)

Veja o Vídeo!

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!