Expogrande movimenta negócios e reforça protagonismo do agro em MS

Osmar Bastos entrevista o diretor comercial da Acrissul, Pedro Fenelon

Osmar Bastos apresenta nesta edição do podcast um panorama da Expogrande, evento que se consolidou como uma das principais vitrines do agronegócio em Mato Grosso do Sul e em todo o Centro-Oeste.

Realizada pela Acrissul, a feira reúne tecnologia, genética, negócios, leilões, exposições e uma programação diversificada que atrai produtores rurais, empresários e o público urbano. Mais do que um evento, a Expogrande representa a força do campo e sua conexão direta com a economia do Estado.

Para falar sobre os bastidores e as expectativas do evento, o podcast recebe o diretor comercial da Acrissul, Pedro Fenelon, que destaca a estrutura da feira, a participação de expositores e o potencial de geração de negócios. Segundo ele, a Expogrande é um ambiente estratégico para networking, inovação e fortalecimento das cadeias produtivas.

Durante a conversa, são abordados temas como oportunidades comerciais, tendências do agronegócio, presença de instituições financeiras, além do impacto econômico do evento para Campo Grande e toda a região.

Assista o episódio completo aqui:

